РФ опережает США в области перспективных разработок вооружений, считает Путин

Россия сохраняет паритет с США по количеству ядерных боезарядов и носителей, но является лидером в части перспективных разработок вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы действительно многое сделали и в сфере развития ядерного оборонного комплекса, у нас примерный паритет с США сохраняется по носителям и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы безусловно являемся лидерами", - сказал Путин в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

"Традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - добавил президент.

Он отметил, что после объявления США о намерении выйти из договора по противоракетной обороне России нужно было строить планы так, чтобы обеспечить безусловную безопасность страны.