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СНГ 14.06.2020 20:45

РФ опережает США в области перспективных разработок вооружений, считает Путин

Россия сохраняет паритет с США по количеству ядерных боезарядов и носителей, но является лидером в части перспективных разработок вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы действительно многое сделали и в сфере развития ядерного оборонного комплекса, у нас примерный паритет с США сохраняется по носителям и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы безусловно являемся лидерами", - сказал Путин в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

"Традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - добавил президент.

Он отметил, что после объявления США о намерении выйти из договора по противоракетной обороне России нужно было строить планы так, чтобы обеспечить безусловную безопасность страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]