РФ опережает США в области перспективных разработок вооружений, считает Путин

Россия сохраняет паритет с США по количеству ядерных боезарядов и носителей, но является лидером в части перспективных разработок вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы действительно многое сделали и в сфере развития ядерного оборонного комплекса, у нас примерный паритет с США сохраняется по носителям и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы безусловно являемся лидерами", - сказал Путин в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).
"Традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - добавил президент.
Он отметил, что после объявления США о намерении выйти из договора по противоракетной обороне России нужно было строить планы так, чтобы обеспечить безусловную безопасность страны.
МИДы Азербайджана и Кыргызстана проведут политические консультации в видеоформате
Военнослужащие Азербайджана отправились в Москву для участия в параде Победы
Заявления МИД Армении направлены на эскалацию ситуации в регионе - МИД Азербайджана
AZAL осуществит рейсы в Стамбул 17-18 июня
Европейский бизнес призвал ускорить работу над соглашением об отношениях между ЕС и Великобританией
Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике - посол в РФ
Брюссельская полиция осуществила 23 превентивных задержания во избежание очередного погрома
В Белоруссии за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро скончались
Общее число погибших от коронавируса в Молдавии превысило 400
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог