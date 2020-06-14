В Грузии зафиксировано 13 новых заражений COVID-19, один человек умер

Согласно обновленным данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки в стране выявлено 13 заражений COVID-19, общее число инфицированных достигло 864.

По данным ведомства на воскресенье, в режиме карантина находятся 2795 человек, в стационаре под наблюдением - 252 пациента. Выздоровели 703 человека, скончались от коронавирусной инфекции 14 человек.

Таким образом, за минувшие сутки скончался один человек.

Четырнадцатой жертвой коронавируса стал 68-летний сотрудник Национального банка Грузии, сообщили в воскресенье Нацбанке.