Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен, новая дата согласовывается - МИД РФ

Визит министров иностранных дел и обороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию в воскресенье не состоится, новые даты прорабатываются, сообщили в МИД РФ.

"Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - сказали журналистам на Смоленской площади.

В МИД РФ напомнили, что по поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования.

"Эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня, а также налаживания межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединённых Наций в соответсвии с решениями Берлинской международной конференции от 19 января с.г. и резолюцией 2510 СБ ООН", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне в МИД РФ сообщили, что Лавров и Шойгу в воскресенье направятся в Турцию для переговоров по региональной проблематике.