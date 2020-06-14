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Дальнее зарубежье 14.06.2020 21:40

В результате нападений талибов за неделю погибли или пострадали более 400 сотрудников афганских спецслужб

Более 400 сотрудников афганских служб безопасности погибли или получили ранения за уходящую неделю, сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан.

"За уходящую неделю талибы совершили 222 нападения на сотрудников афганских служб безопасности, 422 служащих погибли или получили ранения", - сказал он.

Представитель МВД также обвинил талибов в нападениях на религиозных деятелей.

В пятницу взрыв прогремел в одной из мечетей в Кабуле во время молитвы, погибли четыре человека, включая имама.

Ранее в июне аналогичный теракт произошел в другой столичной мечети: тогда погибли два человека. Один из погибших также был имамом. Талибы со своей стороны осудил эти нападения.

В конце мая уровень насилия в Афганистане снизился после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня на период праздника Ид-аль-Фитр, знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамадан. В то же время в последние дни, по утверждениям представителей афганских властей, боевики вновь активизировали нападения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, НАПАДЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]