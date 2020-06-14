В результате нападений талибов за неделю погибли или пострадали более 400 сотрудников афганских спецслужб

Более 400 сотрудников афганских служб безопасности погибли или получили ранения за уходящую неделю, сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан.
"За уходящую неделю талибы совершили 222 нападения на сотрудников афганских служб безопасности, 422 служащих погибли или получили ранения", - сказал он.
Представитель МВД также обвинил талибов в нападениях на религиозных деятелей.
В пятницу взрыв прогремел в одной из мечетей в Кабуле во время молитвы, погибли четыре человека, включая имама.
Ранее в июне аналогичный теракт произошел в другой столичной мечети: тогда погибли два человека. Один из погибших также был имамом. Талибы со своей стороны осудил эти нападения.
В конце мая уровень насилия в Афганистане снизился после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня на период праздника Ид-аль-Фитр, знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамадан. В то же время в последние дни, по утверждениям представителей афганских властей, боевики вновь активизировали нападения.
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