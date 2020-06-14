Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в воскресенье телефонную беседу, сообщило Анатолийское агентство новостей.
По его данным, в ходе разговора было подтверждено решение продолжить контакты на уровне заместителей министров двух стран, а переговоры глав МИЛ состоятся позднее.
Ранее в МИД РФ сообщили, что планировавшийся на воскресенье визит министров иностранных дел и обороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию не состоится, новые даты прорабатываются.
"Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - сказали журналистам на Смоленской площади.
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