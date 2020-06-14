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Регион 14.06.2020 15:51

Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в воскресенье телефонную беседу, сообщило Анатолийское агентство новостей.

По его данным, в ходе разговора было подтверждено решение продолжить контакты на уровне заместителей министров двух стран, а переговоры глав МИЛ состоятся позднее.

Ранее в МИД РФ сообщили, что планировавшийся на воскресенье визит министров иностранных дел и обороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию не состоится, новые даты прорабатываются.

"Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - сказали журналистам на Смоленской площади.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]