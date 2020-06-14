В Узбекистане карантин из-за коронавируса продлили до 1 августа

В Узбекистане до 1 августа продлены карантинные меры из-за коронавируса COVID-19, но при этом сняты некоторые ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, сообщил в воскресенье оперативный штаб при правительстве страны.
"Решение специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 1 августа", - говорится в сообщении.
По сообщению спецкомиссии, на этот период будет сохранена процедура зонирования территорий на "красные", "желтые" и "зеленые", в соответствии с этим будут определяться ограничения.
Так, с 15 июня в "желтой" и "зеленых" зонах возобновится междугороднее железнодорожное сообщение. Также в этих зона разрешена деятельность негосударственных дошкольных учреждений. Государственные детские сады планируется открыть с 1 августа.
В тоже время независимо от зоны пребывания сохраняется требование в общественных местах использовать медицинские маски и антисептики, в том числе, соблюдать социальную дистанцию.
В Узбекистане в настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 4994, выздоровело 3874 человек, зафиксировано 19 летальных исходов.
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