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Социум 14.06.2020 17:50

В Узбекистане карантин из-за коронавируса продлили до 1 августа

В Узбекистане до 1 августа продлены карантинные меры из-за коронавируса COVID-19, но при этом сняты некоторые ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, сообщил в воскресенье оперативный штаб при правительстве страны.

"Решение специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 1 августа", - говорится в сообщении.

По сообщению спецкомиссии, на этот период будет сохранена процедура зонирования территорий на "красные", "желтые" и "зеленые", в соответствии с этим будут определяться ограничения.

Так, с 15 июня в "желтой" и "зеленых" зонах возобновится междугороднее железнодорожное сообщение. Также в этих зона разрешена деятельность негосударственных дошкольных учреждений. Государственные детские сады планируется открыть с 1 августа.

В тоже время независимо от зоны пребывания сохраняется требование в общественных местах использовать медицинские маски и антисептики, в том числе, соблюдать социальную дистанцию.

В Узбекистане в настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 4994, выздоровело 3874 человек, зафиксировано 19 летальных исходов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВИРУС, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]