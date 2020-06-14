Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0242 GBR   2.1375 TRY   0.2487

Цена на нефть

10.06   $/bbl WTI 36.60 0.66 Brent 41.73 0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.06.2020 18:46

На акции протеста в Армении задержан 91 человек

Полиция Армении задержала 91 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого допрашивает Служба национальной безопасности.

"В отделения полиции доставлены 91 человек", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян.

Как сообщалось, полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности Армении, где собралось около 500 сторонников Царукяна.

Тем не менее, акция протеста у здания СНБ продолжается, люди собираются в разных местах близ здания СНБ.

Ранее Царукян был доставлен на допрос в СНБ. Царукян назвал политическим преследованием обыски, которые провели в его доме сотрудники СНБ.

Между тем СНБ Армении сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн).

Кроме того, Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев дачи взятки партией "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


Похожие новости


В Армении задержаны четверо активистов, готовивших акцию протеста против главы офиса ЕС Несколько тысяч человек по призыву оппозиции проводят шествие в Ереване В Ереване задержан участник акции протеста, избивший полицейского Азербайджанские и турецкие диаспоры должны сообща противодействовать армянским фальсификациям - депутат Армянская молодежь протестует против приезда в Ереван главы МИД Турции Армянская молодежь против приезда в Ереван главы МИД Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]