Оппозиция в Армении организовала новые акции протеста

Акции протеста проходят перед посольством США и представительством миссии Евросоюза в Ереване с требованием к Западу отреагировать на политику властей Армении.

"Сегодня в Армении нарушаются права человека, свобода слова, осуществляется беспрецедентное давление на оппозицию. На этом фоне западные посольства молчат, чего не было раньше", - заявил журналистам представитель оппозиционной общественно-политической организации "ВЕТО" Нарек Самсонян перед зданием миссии ЕС.

По его словам, Евросоюз "никак не реагирует на политические репрессии в Армении".

Со своей стороны, руководитель оппозиционной общественно-политической организации "Адеквад" Артур Даниелян, который участвует в акции перед посольством США, заявил, что "посольство США долгое время создавало мифы о правах человека, демократии, свободе слова, но сегодня они молчат". Он считает, что отсутствие реакции США на политику нынешних властей Армении - это неправильно.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", шестерых участников акции перед посольством США полиция задержала за проведение собрания, что является нарушением условий режима ЧП по коронавирусу.

Ранее в воскресенье полиция Армении задержала 91 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого допрашивает Служба национальной безопасности.

Царукян назвал политическим преследованием обыски, которые провели в его доме сотрудники СНБ. Ранее он заявлял о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

В СНБ Армении сообщили в воскресенье, что возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев дачи взятки партией "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Между тем вице-спикер парламента Армении, член совета правления правящей в Армении партии "Гражданский договор" Ален Симонян заявляет, что политическое преследование Царукяна не ведется.

"Никакого политического преследования нет и быть не может. Уголовные дела относятся, как сегодня сообщила Служба нацбезопасности, к отмыванию денег и подкупу голосов избирателей. Заявление Царукяна - это повтор всех тех заявлений, которые звучали на протяжении всего постреволюционного периода со стороны всех деятелей, которые как-то связаны с уголовными делами. Подобные заявления звучали сразу, как только становилось ясно, что они могут быть привлечены к ответственности", - сказал Симонян "Интерфаксу".