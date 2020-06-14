Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0242 GBR   2.1375 TRY   0.2487

Цена на нефть

10.06   $/bbl WTI 36.60 0.66 Brent 41.73 0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.06.2020 19:48

Оппозиция в Армении организовала новые акции протеста

Акции протеста проходят перед посольством США и представительством миссии Евросоюза в Ереване с требованием к Западу отреагировать на политику властей Армении.

"Сегодня в Армении нарушаются права человека, свобода слова, осуществляется беспрецедентное давление на оппозицию. На этом фоне западные посольства молчат, чего не было раньше", - заявил журналистам представитель оппозиционной общественно-политической организации "ВЕТО" Нарек Самсонян перед зданием миссии ЕС.

По его словам, Евросоюз "никак не реагирует на политические репрессии в Армении".

Со своей стороны, руководитель оппозиционной общественно-политической организации "Адеквад" Артур Даниелян, который участвует в акции перед посольством США, заявил, что "посольство США долгое время создавало мифы о правах человека, демократии, свободе слова, но сегодня они молчат". Он считает, что отсутствие реакции США на политику нынешних властей Армении - это неправильно.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", шестерых участников акции перед посольством США полиция задержала за проведение собрания, что является нарушением условий режима ЧП по коронавирусу.

Ранее в воскресенье полиция Армении задержала 91 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого допрашивает Служба национальной безопасности.

Царукян назвал политическим преследованием обыски, которые провели в его доме сотрудники СНБ. Ранее он заявлял о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

В СНБ Армении сообщили в воскресенье, что возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев дачи взятки партией "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Между тем вице-спикер парламента Армении, член совета правления правящей в Армении партии "Гражданский договор" Ален Симонян заявляет, что политическое преследование Царукяна не ведется.

"Никакого политического преследования нет и быть не может. Уголовные дела относятся, как сегодня сообщила Служба нацбезопасности, к отмыванию денег и подкупу голосов избирателей. Заявление Царукяна - это повтор всех тех заявлений, которые звучали на протяжении всего постреволюционного периода со стороны всех деятелей, которые как-то связаны с уголовными делами. Подобные заявления звучали сразу, как только становилось ясно, что они могут быть привлечены к ответственности", - сказал Симонян "Интерфаксу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИИ, ЗАПАД


Похожие новости


В Армении требуют отставки Пашиняна и правительства Кочарян: Пашинян сделал со мной то, что не удалось азербайджанцам В Армении задержаны четверо активистов, готовивших акцию протеста против главы офиса ЕС Прошедшая в парламент партия "Светлая Армения" заявляет, что будет в оппозиции к блоку Пашиняна Республиканская партия Армении заявила об уходе в оппозицию Внеочередные выборы в парламент Армении станут потрясением для страны, считают соратники Пашиняна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]