Число случаев COVID-19 в Таджикистане превысило 5 тыс.

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 64 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19, общее число инфицированных достигло 5 тыс. 35 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в стране не зарегистрировано ни одного летального исхода, с начала пандемии от последствий болезни в республике скончались 50 пациентов, 3 тыс. 409 больных выздоровели.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения коронавирусной инфекцией 30 апреля.