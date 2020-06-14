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Здравоохранение 14.06.2020 21:12

Общее число погибших от коронавируса в Молдавии превысило 400

За последние сутки в Молдавии восемь человек скончалось от коронавируса, выявлен 281 новый случай заражения, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"За минувшие сутки восемь человек скончалось от коронавируса. Это - четверо мужчин в возрасте от 45 до 70 лет и четыре женщины в возрасте от 63 до 71 года. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, количество скончавшихся от COVID-19 в Молдавии составляет 406 человек", - говорится в сообщении.

"Общее число зараженных COVID-19 в стране составляет 11 740 человек", - отмечается в сообщении.

За последние 24 часа из медицинских учреждений страны были выписаны еще 202 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, согласно данным Минздрава, в общей сложности излечились 6623 человека. В настоящее время в Молдавии остается 4711 активных случаев, из них 359 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 24 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В последние две недели в Молдавии наблюдается существенный рост количества зараженных коронавирусом. Так, в четверг был установлен абсолютный "антирекорд" - 406 случаев заражения коронавирусом за сутки. В пятницу и субботу было зарегистрировано по 366 новых случаев. Это при том, что в выходные дни частные лаборатории не работают, а потому проводится меньше тестов. В апреле-мае в выходные дни всегда регистрировали менее ста новых случаев заражения.

За эту неделю также установлен "антирекорд" по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом - было зарегистрировано 2040 новых случаев. На прошлой неделе с 1 по 7 июня было подтверждено 1449 случаев заражения. неделей раньше, с 25 мая по 31 мая, было зарегистрировано 1158 случаев, в остальные недели - менее тысячи.

Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапной отмене введенных ограничений. Были открыты рынки, парикмахерские, восстановлено движение поездов и междугородних автобусов, открыты все магазины - за исключением торговых центров. В понедельник, 8 июня, открылись все торговые центры, за исключением размещенных в них ресторанов, кафе и развлекательных кортов. С 15 июня возобновляется авиасообщение, планируется открыть гостиницы, кафе и рестораны, а также фитнес-залы и спортивные залы.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОГИБШИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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