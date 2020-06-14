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Внешняя политика 14.06.2020 19:17

МИДы Азербайджана и Кыргызстана проведут политические консультации в видеоформате

МИДы Азербайджана и Кыргызстана в скором времени проведут встречу в видеоформате, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

“В ближайшее время пройдут первые кыргызско-азербайджанские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в формате видеоконференции. Достигнута договоренность об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического, а также культурно-гуманитарного сотрудничества”, - отмечается в сообщении.

В рамках развития двусторонних отношений состоялась встреча главы МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков с послом Азербайджана Гидаята Оруджева.

В ходе встречи стороны обсудили проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также вопросы кыргызско-азербайджанского сотрудничества.

“Особое внимание было уделено вопросу проведения ряда запланированных в текущем году двусторонних мероприятий, в том числе, организации официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан. Отмечена важность завершения строительства Парка дружбы Кыргызстана-Азербайджана и общеобразовательной школы им Г.Алиева к визиту главы Азербайджана в КР в рамках которого планируется провести церемонию их открытия”, - отмечает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.

Х.Насирзаде


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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]