МИДы Азербайджана и Кыргызстана проведут политические консультации в видеоформате

МИДы Азербайджана и Кыргызстана в скором времени проведут встречу в видеоформате, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.
“В ближайшее время пройдут первые кыргызско-азербайджанские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в формате видеоконференции. Достигнута договоренность об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического, а также культурно-гуманитарного сотрудничества”, - отмечается в сообщении.
В рамках развития двусторонних отношений состоялась встреча главы МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков с послом Азербайджана Гидаята Оруджева.
В ходе встречи стороны обсудили проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также вопросы кыргызско-азербайджанского сотрудничества.
“Особое внимание было уделено вопросу проведения ряда запланированных в текущем году двусторонних мероприятий, в том числе, организации официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан. Отмечена важность завершения строительства Парка дружбы Кыргызстана-Азербайджана и общеобразовательной школы им Г.Алиева к визиту главы Азербайджана в КР в рамках которого планируется провести церемонию их открытия”, - отмечает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.
Х.Насирзаде
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