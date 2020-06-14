Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 10 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 387 человек, сообщает оперативный штаб.
Это новый суточный антирекорд.
"В тоже время выздоровело 274 человека", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 4 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 9957, число вылечившихся – 5583, общее число умерших составило 119.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 4255 человек", - подчеркивает штаб.
До сих пор в Азербайджане проведено 381,846 тыс. тестов на коронавирус.
Х.Насирзаде
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