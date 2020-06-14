Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 10 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 387 человек, сообщает оперативный штаб.

Это новый суточный антирекорд.

"В тоже время выздоровело 274 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 4 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 9957, число вылечившихся – 5583, общее число умерших составило 119.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 4255 человек", - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане проведено 381,846 тыс. тестов на коронавирус.

Х.Насирзаде