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Бизнес и законодательство 14.06.2020 22:15

Европейский бизнес призвал ускорить работу над соглашением об отношениях между ЕС и Великобританией

Европейский бизнес торопит политиков заключить надежное и всеобъемлющее соглашение о новых отношениях между Евросоюзом и Великобританией.

"Европейское бизнес-сообщество крайне обеспокоено отсутствием прогресса на переговорах между ЕС и Великобританией", - говорится в заявлении ассоциации промышленников и предпринимателей Businesseurope, полученном "Интерфаксом" в воскресенье.

"У обеих сторон осталось всего несколько месяцев, чтобы прийти к соглашению, и, похоже, переговоры зашли в тупик", - отмечается в нем.

В ноябре Великобритания, исполняя волю большинства своих граждан, выраженную на референдуме 2016 года, должна покинуть Евросоюз и, следовательно, единый рынок ЕС.

Промышленники и предприниматели призывают власти ЕС и Великобритании не откладывать заключение документа на последний момент и сделать работу над ним безусловным приоритетом.

COVID-19 уже привел к беспрецедентному замедлению экономического роста в Европе в среднем на 10%, отмечает Businesseurope и предостерегает от новых осложнений, в то время как предприятия и граждане пытаются выйти.

В настоящее время между 27 странами ЕС и Великобританией действуют Соглашение о выходе и Политическая декларация, которые определяют условия выхода и переходного периода. Но пока не определена правовая основа отношений на перспективу, в том числе торгово-экономических.

Ассоциация европейского бизнеса призывает обе стороны преодолеть тупик на переговорах, активизировать их и вести в течение всего лета;

во-вторых, уже в ближайшие недели показать конкретный прогресс во всех областях, особенно в тех, которые важны для бесперебойности торговли;

в-третьих, заключить масштабное и всеобъемлющее соглашение таким образом, чтобы оно успело пройти ратификацию и вступило в силу к 1 января 2021 года, что даст компаниям стабильность, ясность и уверенность в преодолении нынешнего кризиса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БИЗНЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]