AZAL осуществит рейсы в Стамбул 17-18 июня

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) проведет специальные рейсы “Баку-Стамбул-Баку” 17 и 18 июня, сообщает пресс-служба компании.
“Продажи билетов начнутся 15 июня. В рейсах будут приняты 150 пассажиров в каждом направлении”, - отмечается в сообщении.
Авиаперевозчик отмечает, что билеты на рейс “Баку-Стамбул” могут получить как азербайджанские, так и турецкие граждане (или имеющие право на проживание в этой стране), на рейс “Стамбул-Баку” - только граждане Азербайджана.
“Граждане Азербайджана, посещающие Турцию, должны обратиться в посольство Турции в Азербайджане для ознакомления с правилами въезда на территорию Турции и получения соответствующих разрешений”, - отмечается в сообщении.
Согласно новым правилам, на рейс будут допущены пассажиры, получившие отрицательные ответы тестов на COVID-19, пройденные в специальных лабораториях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB).
Вместе с этим, пассажирам из Стамбула на стойке регистрации необходимо предоставить документ с отрицательным результатом на COVID-19, предоставленный клиникой «Memorial Saglık Grubu» в Стамбуле и полученный за 48 часов до полета, ввиду того, что эта клиника была рекомендована Минздравом Турции для тестирования на коронавирус.
“В этом случае граждане Азербайджана, путешествующие рейсом “Стамбул-Баку” с отрицательным результатами на COVID-19, освобождаются от требования быть помещенным в карантин. Однако пассажиры с симптомами COVID-19 могут быть повторно обследованы”, - подчеркивает AZAL.
Х.Насирзаде
МИДы Азербайджана и Кыргызстана проведут политические консультации в видеоформате
Военнослужащие Азербайджана отправились в Москву для участия в параде Победы
Заявления МИД Армении направлены на эскалацию ситуации в регионе - МИД Азербайджана
Брюссельская полиция осуществила 23 превентивных задержания во избежание очередного погрома
В Белоруссии за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро скончались
Общее число погибших от коронавируса в Молдавии превысило 400
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Нетаньяху назвал обвинения МУС в отношении Израиля абсурдными
В результате нападений талибов за неделю погибли или пострадали более 400 сотрудников афганских спецслужб
РФ опережает США в области перспективных разработок вооружений, считает Путин
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог