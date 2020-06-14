AZAL осуществит рейсы в Стамбул 17-18 июня

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) проведет специальные рейсы “Баку-Стамбул-Баку” 17 и 18 июня, сообщает пресс-служба компании.

“Продажи билетов начнутся 15 июня. В рейсах будут приняты 150 пассажиров в каждом направлении”, - отмечается в сообщении.

Авиаперевозчик отмечает, что билеты на рейс “Баку-Стамбул” могут получить как азербайджанские, так и турецкие граждане (или имеющие право на проживание в этой стране), на рейс “Стамбул-Баку” - только граждане Азербайджана.

“Граждане Азербайджана, посещающие Турцию, должны обратиться в посольство Турции в Азербайджане для ознакомления с правилами въезда на территорию Турции и получения соответствующих разрешений”, - отмечается в сообщении.

Согласно новым правилам, на рейс будут допущены пассажиры, получившие отрицательные ответы тестов на COVID-19, пройденные в специальных лабораториях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB).

Вместе с этим, пассажирам из Стамбула на стойке регистрации необходимо предоставить документ с отрицательным результатом на COVID-19, предоставленный клиникой «Memorial Saglık Grubu» в Стамбуле и полученный за 48 часов до полета, ввиду того, что эта клиника была рекомендована Минздравом Турции для тестирования на коронавирус.

“В этом случае граждане Азербайджана, путешествующие рейсом “Стамбул-Баку” с отрицательным результатами на COVID-19, освобождаются от требования быть помещенным в карантин. Однако пассажиры с симптомами COVID-19 могут быть повторно обследованы”, - подчеркивает AZAL.

Х.Насирзаде