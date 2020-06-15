Молдавский премьер опасается начала второй волны заражения коронавирусом в республике

Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что в республике начинается вторая волна заражения коронавирусом.

"Хотя официально не заявлено о начале второй волны пандемии коронавируса, мы с обеспокоенностью следим за развитием ситуации. И видим, что она наступает, и у нас, и в европейских странах, и в регионе, в соседних странах, где наблюдается рост количества случаев заражения COVID-19", - сказал Кику на брифинге в понедельник после еженедельного совещания с президентом.

Он отметил, что на прошлой неделе и в Молдавии ежедневно регистрировался количества случаев заболевания.

"К сожалению, у нас также устанавливали антирекорды в последние несколько дней по количеству регистрации новых случаев заболевания. Мы обсуждали со специалистами-эпидемиологами возможную эволюцию. Вероятнее всего, и на этой неделе у нас будет много новых случаев - вплоть до 500-600 новых случаев заражения в день", - сказал Кику.

Он отметил, что мест в больнице осталось очень мало, поэтому в ближайшие дни специалисты подготовят установку дополнительно еще двух тысяч коек.

"Я прошу всех соблюдать все меры предосторожности. У нас нет других методов, кроме убеждения. Мы не можем вернуться к механизму, который применили в марте - апреле - полная изоляция и прекращение экономической деятельности. Это уже невозможно, так как у нас нет уже ресурсов, в этом случае мы столкнемся с социально-экономическим кризисом. Поэтому, с сегодняшнего дня начинается новый этап снятия ограничений на экономическую деятельность, открываются гостиницы, бары, рестораны. Но все меры предосторожности, все предписания компетентных органов должны строго соблюдаться", - заявил Кику.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в Молдавии составляет 11 тыс. 740 человек. Из них 6 тыс. 623 вылечилось, 406 - скончалось.

Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапной отмене введенных ограничений.