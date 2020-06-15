Истребитель F-15 разбился у побережья Великобритании в Северном море

Американский истребитель F-15 рухнул в понедельник в Северное море неподалеку от побережья графства Йоркшир в Великобритании, сообщает британский телеканал Sky News.

Крушение произошло во время тренировочного полета

Идет поисково-спасательная операция - над возможным районом крушения кружит поисковый самолет. Пилот пока не обнаружен.

Разбившийся самолет входил в 48-й истребительный полк, базирующийся на базе ВВС "Лейкенхит" в графстве Саффолк.