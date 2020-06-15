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Дальнее зарубежье 15.06.2020 14:23

Истребитель F-15 разбился у побережья Великобритании в Северном море

Американский истребитель F-15 рухнул в понедельник в Северное море неподалеку от побережья графства Йоркшир в Великобритании, сообщает британский телеканал Sky News.

Крушение произошло во время тренировочного полета

Идет поисково-спасательная операция - над возможным районом крушения кружит поисковый самолет. Пилот пока не обнаружен.

Разбившийся самолет входил в 48-й истребительный полк, базирующийся на базе ВВС "Лейкенхит" в графстве Саффолк.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]