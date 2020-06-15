Глава МАГАТЭ обеспокоен нежеланием Ирана допускать инспекторов на два ядерных объекта

Власти Ирана в течение четырех месяцев отказывают в допуске инспекторов МАГАТЭ на два ядерных объекта, заявил в понедельник гендиректор организации Рафаэль Гросси.
"С серьезным беспокойством отмечаю, что Иран в течение четырех месяцев отказывал нам в доступе на два объекта, и почти целый год не вел содержательных дискуссий с целью прояснить вопросы, связанные с, предположительно, незадекларированными ядерными материалами и активностью в ядерной сфере", - заявил он на выступлении перед Советом управляющих МАГАТЭ.
В связи с этим Гросси призвал Тегеран в полном объеме сотрудничать с МАГАТЭ, в том числе по проблеме допуска инспекторов на ядерные объекты.
Он напомнил, что в январе Иран отказался более не ограничивать себя в "операционной сфере" в связи с ядерной программой, и в то же время пообещал сотрудничать с МАГАТЭ, как и в прошлом. По словам Гросси, к настоящему моменту МАГАТЭ не зафиксировала дальнейших изменений в политике Ирана в ядерной сфере или в масштабах его сотрудничества с МАГАТЭ в том, что касается надзора за его ядерной программой в соответствии с условиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана.
В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.
В январе Иран 2020 года объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.
При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.
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