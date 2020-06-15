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Регион 15.06.2020 14:43

Песков посоветовал россиянам смотреть парад Победы по телевизору

В Кремле рекомендуют москвичам посмотреть парад Победы по телевидению, чтобы увидеть все нюансы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться возможностью увидеть парад во всех его нюансах и во всех его составляющих, будь то воздушная или проход военных соединений или прокат военной техники. По телевидению это видно все гораздо более красочно", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Пресс-секретарь пояснил, что по телевидению парад смотреть удобнее. "Огромная команда специалистов, телевизионщиков организуют прямую трансляцию, это фактически шедевр каждый раз", - сказал Песков.

Он отметил, что каждый желающий не может прийти на Красную площадь, чтобы посмотреть парад. "Мы знаем, что очень много граждан собираются на маршрутах следования военной техники там, где это возможно с точки зрения безопасности", - сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в день проведения парада Победы 24 июня в столице не планируется массовых праздничных мероприятий.

"Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники, у нас пока запрещены массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го (июня, День России - ИФ) , и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть", - сказал он.

По словам Собянина, в нынешних условиях рискованно проводить какие-либо гуляния.

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Тэги: РОССИЯ, ПАРАД, ПЕСКОВ, СОВЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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