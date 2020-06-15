Нефтяные цены частично отыграли потери, Brent - $38,23 за баррель

Цены на нефть в понедельник отыграли часть потерь, вызванных тревогами по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае и риска второй волны эпидемии.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 в понедельник составляет $38,23 за баррель, что на $0,5 (1,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,84 (2,32%) - до $35,42 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом. Новая вспышка заболевания в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии.

В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

"Опасения, что мы можем наблюдать начало второй волны пандемии, преобладают сегодня на торговых площадках по всему миру", - отмечает аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Bloomberg.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Между тем китайские нефтеперерабатывающие заводы в мае увеличили производство на 8,2% в годовом выражении - до 13,69 млн б/с, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Показатель был на 4,1% выше апрельского уровня и на 15,7% - мартовского.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббар Исмаель подтвердил приверженность страны, ранее экспортировавшей около 4 млн баррелей в сутки, последним договоренностям ОПЕК+, передает арабская служба CNBC. Ирак в июне намерен экспортировать 2,8 млн баррелей нефти в сутки.