Число заразившихся Covid-19 в Белоруссии за сутки выросло на 707 человек, четыре пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 15 июня зарегистрировано 54 тыс. 680 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 707 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 (на 14 июня - 308) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 15 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 14 июня - 30 тыс. 103 человека).

По данным Минздрава, всего было проведено 749 тыс. 917 тестов на коронавирусную инфекцию (более 16,1 тыс. за последние сутки).