Число заразившихся Covid-19 в Белоруссии за сутки выросло на 707 человек, четыре пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 15 июня зарегистрировано 54 тыс. 680 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.
Прирост за последние сутки составил 707 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 (на 14 июня - 308) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 15 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 14 июня - 30 тыс. 103 человека).
По данным Минздрава, всего было проведено 749 тыс. 917 тестов на коронавирусную инфекцию (более 16,1 тыс. за последние сутки).
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
МИДы Азербайджана и Кыргызстана проведут политические консультации в видеоформате
Военнослужащие Азербайджана отправились в Москву для участия в параде Победы
В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики
BP спишет активы на сумму до $17,5 млрд, ждет сохранения низких цен на нефть
Нефтяные цены частично отыграли потери, Brent - $38,23 за баррель
British Airways готовится к продаже произведений искусства из своей коллекции
Евросоюз 1 июля может открыть внешние границы, но не для россиян
Недостаток мер для борьбы с коронавирусом может замедлить восстановление экономики - глава ФРБ Далласа
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог