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СНГ 15.06.2020 15:30

Число заразившихся Covid-19 в Белоруссии за сутки выросло на 707 человек, четыре пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 15 июня зарегистрировано 54 тыс. 680 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 707 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 (на 14 июня - 308) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 15 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 14 июня - 30 тыс. 103 человека).

По данным Минздрава, всего было проведено 749 тыс. 917 тестов на коронавирусную инфекцию (более 16,1 тыс. за последние сутки).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]