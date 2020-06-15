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Активы Каримовой, возвращенные Узбекистану Францией, будут потрачены на социальные проекты - Минюст

Активы старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, возвращенные из Франции, будут направлены на социальные проекты, сообщила в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Минюста республики Севара Уринбаева.

"Эти средства переведены в государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке. Средства, возвращенные из Франции, будут направлены на социальные проекты. Мы планируем опубликовать более обширную информацию об этих расходах", - сказала Уринбаева.

14 мая сообщалось, что Франция вернула Узбекистану $10 млн из незаконных активов старшей дочери Ислама Каримова, осужденной ранее по обвинениям в хищениях и вымогательстве.

Уринбаева также напомнила, что Генпрокуратура и министерство юстиции Узбекистана при участии профильных ведомств сотрудничают с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, России и других стран с целью возвращения в страну активов дочери покойного узбекского лидера на сумму более $1,3 млрд.

Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте увеличил срок тюремного заключения Гульнары Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАРИМОВА, АКТИВЫ, ПЛАНЫ


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