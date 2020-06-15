BP спишет активы на сумму до $17,5 млрд, ждет сохранения низких цен на нефть

Британская нефтекомпания BP PLC (SPB: BP) спишет активы на сумму до $17,5 млрд и может отказаться от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители и ослабления спроса на фоне пандемии коронавируса.
Компания ожидает, что пандемия окажет длительное негативное воздействие на экономику, что приведет к неустойчивому спросу на энергоресурсы и падению цен. Ситуация с коронавирусом также ускорит переход к низкоуглеродной экономики, полагает BP.
Самые существенные списания за несколько лет связаны с планом нового главного исполнительного директора BP Бернарда Луни по реорганизации компании, пишет The Wall Street Journal.
На прошлой неделе компания сообщила, что сократит 10 тыс. рабочих мест, чтобы сэкономить на расходах в условиях пандемии коронавирусной инфекции и снизившихся цен на нефть
BP сообщила в понедельник, что отразит списания в размере от $13 млрд до $17,5 млрд в результатах за второй квартал. Компания должна отчитаться о результатах 4 августа, на неделю позднее, чем было запланировано изначально.
BP также оценивает целесообразность разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений.
Компания пересмотрела долгосрочную оценку цен на нефть. В том числе прогноз по ценам на нефть Brent был пересмотрен до $55 за баррель по сравнению с предыдущей оценкой на уровне $70 за баррель.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
МИДы Азербайджана и Кыргызстана проведут политические консультации в видеоформате
Военнослужащие Азербайджана отправились в Москву для участия в параде Победы
British Airways готовится к продаже произведений искусства из своей коллекции
Евросоюз 1 июля может открыть внешние границы, но не для россиян
Недостаток мер для борьбы с коронавирусом может замедлить восстановление экономики - глава ФРБ Далласа
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Белорусскому оппозиционеру Статкевичу добавили 15 суток ареста
Казахстан начнет поэтапно возобновлять международное авиасообщение с 20 июня
Помпео возмущен приговором Уилану, требует его немедленного освобождения
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог