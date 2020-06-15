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ТЭК 15.06.2020 15:35

BP спишет активы на сумму до $17,5 млрд, ждет сохранения низких цен на нефть

Британская нефтекомпания BP PLC (SPB: BP) спишет активы на сумму до $17,5 млрд и может отказаться от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители и ослабления спроса на фоне пандемии коронавируса.

Компания ожидает, что пандемия окажет длительное негативное воздействие на экономику, что приведет к неустойчивому спросу на энергоресурсы и падению цен. Ситуация с коронавирусом также ускорит переход к низкоуглеродной экономики, полагает BP.

Самые существенные списания за несколько лет связаны с планом нового главного исполнительного директора BP Бернарда Луни по реорганизации компании, пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе компания сообщила, что сократит 10 тыс. рабочих мест, чтобы сэкономить на расходах в условиях пандемии коронавирусной инфекции и снизившихся цен на нефть

BP сообщила в понедельник, что отразит списания в размере от $13 млрд до $17,5 млрд в результатах за второй квартал. Компания должна отчитаться о результатах 4 августа, на неделю позднее, чем было запланировано изначально.

BP также оценивает целесообразность разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений.

Компания пересмотрела долгосрочную оценку цен на нефть. В том числе прогноз по ценам на нефть Brent был пересмотрен до $55 за баррель по сравнению с предыдущей оценкой на уровне $70 за баррель.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BP, СПИСАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]