Глава Минобороны Казахстана самоизолировался из-за угрозы коронавируса перед поездкой на парад в Москву

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев из-за угрозы коронавируса перешел на режим самоизоляции в ожидании поездки на парад 24 июня в Москву, куда был приглашен своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.

"В связи с предстоящим участием в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Москве, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

"Меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также санитарно-эпидемиологической обстановки", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, министр обороны находится на рабочем месте, при этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными.

"Руководство деятельностью Министерства обороны и Вооруженных Сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи", - отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что в период самоизоляции министр проходит всю необходимую диагностику.

"Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки", - добавили в пресс-службе.