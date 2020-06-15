Глава Минобороны Казахстана самоизолировался из-за угрозы коронавируса перед поездкой на парад в Москву

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев из-за угрозы коронавируса перешел на режим самоизоляции в ожидании поездки на парад 24 июня в Москву, куда был приглашен своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.
"В связи с предстоящим участием в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Москве, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
"Меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также санитарно-эпидемиологической обстановки", - отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, министр обороны находится на рабочем месте, при этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными.
"Руководство деятельностью Министерства обороны и Вооруженных Сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи", - отметили в ведомстве.
Там также сообщили, что в период самоизоляции министр проходит всю необходимую диагностику.
"Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки", - добавили в пресс-службе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
МИДы Азербайджана и Кыргызстана проведут политические консультации в видеоформате
Военнослужащие Азербайджана отправились в Москву для участия в параде Победы
В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики
BP спишет активы на сумму до $17,5 млрд, ждет сохранения низких цен на нефть
Нефтяные цены частично отыграли потери, Brent - $38,23 за баррель
British Airways готовится к продаже произведений искусства из своей коллекции
Евросоюз 1 июля может открыть внешние границы, но не для россиян
Недостаток мер для борьбы с коронавирусом может замедлить восстановление экономики - глава ФРБ Далласа
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог