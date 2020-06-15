Евросоюз 1 июля может открыть внешние границы, но не для россиян

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным странам открыть внутренние границы с понедельника, а 1 июля - внешние границы, однако России нет в списке стран, границы с которыми откроются в приоритетном порядке, следует из документа, опубликованного на сайте ЕК.
Согласно рекомендациям, члены Еврокомиссии 15 апреля разработали дорожную карту по снятию и ослаблению ограничений, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Так, открытие границ предполагалось в два этапа: в первую очередь должны открываться внутренние границы Евросоюза, на втором этапе - внешние.
"Несколько государств ЕС уже сняли внутренний пограничный контроль и разрешили туристам поездки в некоторые соседние страны, а также отменили 14-дневный карантин. Что касается тех стран, которые еще не приняли решения об открытии внутренних границ, им настоятельно рекомендуется завершить процесс снятия ограничений до 15 июня 2020 года", - следует из текста.
Между тем, ведомство напоминает о том, что необходимо учитывать и эпидемиологическую обстановку, поэтому с 1 июля ЕС может открыть границы для некоторых стран Балканского полуострова (Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория и Албания), поскольку число зараженных коронавирусом там значительно ниже.
"Снятие ограничений на внешних границах с 1 июля будет проходить постепенно, список стран будет определен по трем критериям: эпидемиологическая обстановка в стране, возможность обеспечения мер для сдерживания COVID-19 во время поездок, а также принцип взаимности (отмена ограничений на поездки в ЕС). Разработанные критерии достаточно гибкие, чтобы их можно было применять к большой группе государств +/-170", - отметили в Еврокомиссии.
Также странам ЕС рекомендуется скоординировать работу по оформлению виз за границей с постепенным снятием ограничений.
Кроме того, ведомство рекомендует с начала июля разрешить поездки некоторым гражданам из стран, в отношении которых действуют ограничения. Предлагается делать исключения для граждан, законно проживающих в ЕС, иностранных студентов, а также высококвалифицированных работников, если их функция необходима с экономической точки зрения, а работа не может быть отложена или выполнена за границей.
При этом государства-члены Евросоюза могут принять по отношению к этим гражданам ряд мер, среди которых самоизоляция.
В документе подчеркивается, что в некоторых странах за пределами ЕС ситуация с коронавирусом по-прежнему остается критической, поэтому "комиссия не предлагает в целом отменить ограничения на поездки на данном этапе". Государства-члены Евросоюза будут вместе выбирать страны, с которыми откроют границы. "Если в стране эпидемиологическая ситуация хуже, чем в ЕС, то ограничения для нее должны оставаться и в июле", - считают в Еврокомиссии.
В свою очередь, страны Евросоюза должны информировать путешественников о новых правилах безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса - соблюдении социального дистанцирования, ношения масок и так далее. Еврокомиссия предлагает оповещать гостей о них на туристических порталах, с помощью смс и при въезде на территорию ЕС.
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