British Airways готовится к продаже произведений искусства из своей коллекции

British Airways, входящая в авиагруппу International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), может начать распродавать произведения искусства из своей коллекции на фоне кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет газета Evening Standard со ссылкой на осведомленные источники.

По информации источников, авиакомпания уже наняла оценщиков аукционного дома Sotheby`s. British Airways может выставить на продажу по меньшей мере 10 произведений искусства, которые украшают бизнес-залы авиакомпании и офис около аэропорта Хитроу.

По словам эксперта, на которого ссылается Evening Standard, цена одной из картин превышает 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн).

Коллекция British Airways включает в основном произведения британских художников, включая Дэмьена Хирста и Питера Дойга.

Идея привлечения средств за счет продажи части коллекции принадлежит одному из сотрудников авиакомпании, сообщают источники.

British Airways отказалась комментировать информацию СМИ.

Как и другие авиакомпании, British Airways пытается сокращать расходы в условиях кризиса авиаотрасли, вызванного вспышкой коронавируса. Британский авиаперевозчик ведет переговоры с профсоюзами о сокращении 12 тыс. рабочих мест. Под сокращения могут подпасть более 1 тыс. пилотов.

Мировые авиакомпания в 2020 году из-за пандемии COVID-19 понесут рекордные убытки, уровень которых достигнет $84,3 млрд, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА).

Несколько британских авиакомпаний, включая British Airways, пытаются оспорить в суде введение правительством страны обязательного двухнедельного карантина для всех прибывающих в Великобританию.