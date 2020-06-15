Помпео возмущен приговором Уилану, требует его немедленного освобождения

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил о неприятии приговора гражданину Соединенных Штатов Полу Уилану, которого российское правосудие признало виновным в шпионаже.
"Я в гневе от сегодняшнего решения осудить Пола Уилана после секретного разбирательства, при секретных доказательствах и без должного допуска (на процесс) свидетелей со стороны защиты. Мы серьезно обеспокоены тем, что Уилан был лишен гарантий на справедливый суд, который Россия была обязана предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами в сфере прав человека", - говорится в заявлении госсекретаря.
"Обращение российских властей с Полом было оскорбительным", - считает Помпео.
При этом Помпео пояснил, что российские власти также ставили под угрозу здоровье Уилана, находившегося в заключении, и держали его в изоляции от семьи и друзей.
"Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана", - заключил госсекретарь.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину американец не признал. В ходе прений сторон прокурор просила суд назначить Уилану 18 лет лишения свободы. Защита и сам американец настаивали на невиновности и оправдательном приговоре.
Судебный процесс стартовал в Мосгорсуде в конце марта. Заседания проходили в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "совершенно секретно".
Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Следствие обвинило Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждала защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел, так как был задержан.
Дэвид Уилан, брат Пола, заявлял, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.
В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократила Пола.
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