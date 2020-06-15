Казахстан начнет поэтапно возобновлять международное авиасообщение с 20 июня

Казахстан с 20 июня начнет поэтапно возобновлять международное авиасообщение - будет снят запрет на рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 июня 2020 года, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию", - говорится в сообщении.

Рейсы по международным маршрутам будут выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Согласно информации Мининдустрии, рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием, по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.

Ранее, в конце мая, председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев сообщил, что Казахстан прорабатывает вопрос поэтапного возобновления международного авиасообщения. Уточнялось, что в первый этап вошли такие страны, как: Китай, Южная Корея и Азербайджан, во второй этап - Турция, ОАЭ, Германия, Таиланд и Чехия.

Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено.

Внутреннее авиасообщение в Казахстане полностью восстановлено с 25 мая.