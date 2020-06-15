Украина возобновила международное регулярное авиасообщение

Украина открыла все пункты пропуска в аэропортах, киевский аэропорт "Борисполь" принял первый после ослабления карантина международный рейс.
Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале в понедельник, на этой неделе планируются рейсы авиакомпании Lufthansa по маршруту Франкфурт-Киев-Франкфурт, KLM - Амстердам-Киев-Амстердам, Swiss International Airlines - Цюрих-Киев-Цюрих, "Белавиа" - Минск-Киев-Минск.
Кроме того, по его словам, с 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать венгерская авиакомпания Wizz Air, которая уже получила соответствующие разрешения. А с 21 июня возобновит полеты ирландская Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).
Украинские компании начнут выполнять международные авиарейсы с 22 июня, уточнил министр.
Украина в середине марта ввела запрет на международные регулярные пассажирские рейсы в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Кабинет министров Украины ввел в стране с 22 мая по 22 июня очередной этап смягчения карантинных мер, в рамках которого, в частности, поэтапно возобновляется работа транспорта.
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