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СНГ 15.06.2020 18:11

Украина возобновила международное регулярное авиасообщение

Украина открыла все пункты пропуска в аэропортах, киевский аэропорт "Борисполь" принял первый после ослабления карантина международный рейс.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале в понедельник, на этой неделе планируются рейсы авиакомпании Lufthansa по маршруту Франкфурт-Киев-Франкфурт, KLM - Амстердам-Киев-Амстердам, Swiss International Airlines - Цюрих-Киев-Цюрих, "Белавиа" - Минск-Киев-Минск.

Кроме того, по его словам, с 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать венгерская авиакомпания Wizz Air, которая уже получила соответствующие разрешения. А с 21 июня возобновит полеты ирландская Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).

Украинские компании начнут выполнять международные авиарейсы с 22 июня, уточнил министр.

Украина в середине марта ввела запрет на международные регулярные пассажирские рейсы в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Кабинет министров Украины ввел в стране с 22 мая по 22 июня очередной этап смягчения карантинных мер, в рамках которого, в частности, поэтапно возобновляется работа транспорта.

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Тэги: УКРАИНА, АЭРОПОРТЫ, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]