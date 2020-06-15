Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран так называемой "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию.
В "красную зону" вошли страны, в которых, по состоянию на 14 июня, показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 случаев на 100 тыс. населения.
В список вошли Катар, Сан-Марино, Швеция, Великобритания, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Азербайджан, Оман, Беларусь, Нидерланды, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, Джибути, ОАЭ, Мальдивы, Испания, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Каймановы острова, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Мальта, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Лихтенштейн, Гвинея-Бисау, Колумбия, Афганистан, Южная Африка, Италия, Аргентина, Бангладеш, Гватемала.
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