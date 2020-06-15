ЕБРР должен оставаться главным кредитором в сфере проектов ЕС по развитию - глава банка

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти призвал Европейский союз действовать сообща с Великобританией в вопросах политики в области развития после Brexit, назвав банк потенциальным "мостом" между Брюсселем и Лондоном.
Он сказал, что предположения о том, что выход Великобритании из Евросоюза ослабит полномочия ЕБРР, штаб-квартира которого находится в Лондоне, в странах ЕС, являются "болтовней", пишет Financial Times.
По его словам, ЕБРР имеет лучшую позицию для того, чтобы стать многосторонним кредитором ЕС в области развития, чем его главный европейский конкурент - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) со штаб-квартирой в Люксембурге.
"Когда мы говорим о европейском институте развития, таком, как ЕБРР, я говорю о включении Великобритании в это уравнение", - сказал глава банка.
"Чем больше ЕС сможет включить Великобританию в диалог о развитии, тем лучше", - добавил он.
Страны ЕС обсуждают вопрос о том, какому институту отдать предпочтение в качестве основного кредитора блока в сфере проектов по развитию, что провоцирует конкуренцию между ЕБРР и ЕИБ, пишет FT.
Борьба ЕБРР за первенство усложняется разносторонней акционерной базой банка, которая включает США, Китай и Японию, а также выходом Великобритании из Европейского союза. В результате Brexit доля ЕС в ЕБРР сократилась до 54%, в то время как ЕИБ полностью принадлежит Евросоюзу.
ЕИБ специализируется на предоставлении кредитов на реализацию крупных проектов в государственном секторе в странах Европы.
По словам Чакрабарти, тот факт, что доли в ЕБРР принадлежат большому количеству государств, является преимуществом.
"Я думаю, наличие других крупных игроков в структуре ЕБРР - это в интересах Европы", - сказал он.
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