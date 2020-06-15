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Финансы 15.06.2020 19:15

ЕБРР должен оставаться главным кредитором в сфере проектов ЕС по развитию - глава банка

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти призвал Европейский союз действовать сообща с Великобританией в вопросах политики в области развития после Brexit, назвав банк потенциальным "мостом" между Брюсселем и Лондоном.

Он сказал, что предположения о том, что выход Великобритании из Евросоюза ослабит полномочия ЕБРР, штаб-квартира которого находится в Лондоне, в странах ЕС, являются "болтовней", пишет Financial Times.

По его словам, ЕБРР имеет лучшую позицию для того, чтобы стать многосторонним кредитором ЕС в области развития, чем его главный европейский конкурент - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) со штаб-квартирой в Люксембурге.

"Когда мы говорим о европейском институте развития, таком, как ЕБРР, я говорю о включении Великобритании в это уравнение", - сказал глава банка.

"Чем больше ЕС сможет включить Великобританию в диалог о развитии, тем лучше", - добавил он.

Страны ЕС обсуждают вопрос о том, какому институту отдать предпочтение в качестве основного кредитора блока в сфере проектов по развитию, что провоцирует конкуренцию между ЕБРР и ЕИБ, пишет FT.

Борьба ЕБРР за первенство усложняется разносторонней акционерной базой банка, которая включает США, Китай и Японию, а также выходом Великобритании из Европейского союза. В результате Brexit доля ЕС в ЕБРР сократилась до 54%, в то время как ЕИБ полностью принадлежит Евросоюзу.

ЕИБ специализируется на предоставлении кредитов на реализацию крупных проектов в государственном секторе в странах Европы.

По словам Чакрабарти, тот факт, что доли в ЕБРР принадлежат большому количеству государств, является преимуществом.

"Я думаю, наличие других крупных игроков в структуре ЕБРР - это в интересах Европы", - сказал он.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕБРР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]