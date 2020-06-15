ЕС выделяет около 40 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

Европейская комиссия объявила в понедельник, что в рамках программы ЕС исследований и инноваций Horizon 2020 выделит более 38 млн евро на инновационные проекты по защите важнейшей инфраструктуры от кибер- и физических угроз, а также по повышению безопасности городов.
Три проекта (SAFETY4RAILS, 7SHIELD и ENSURESEC) должны обеспечить безопасность и устойчивость сетей метрополитена и железных дорог, наземной космической инфраструктуры и спутников, а также услуг электронной торговли и доставки. Речь идет о "предотвращении, обнаружении, реагировании и смягчении последствий кибернетических и физических угроз".
Два дополнительных проекта (IMPETUS и S4ALLCITIES) направлены на "повышение устойчивости городских инфраструктур и систем услуг и защиту граждан в случаях угрожающих безопасности инцидентов в общественных местах".
Ожидается, что проекты будут запущены в период с июня по октябрь 2020 года и рассчитаны на два года. Их поддержка является частью обязательства ЕС "создать сильную культуру кибербезопасности и расширить возможности противостояния и эффективного реагирования на потенциальные киберугрозы и атаки".
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