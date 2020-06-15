Дюков: цена нефти может вырасти до $40/барр. к концу года, текущее падение - не повод менять сделку ОПЕК+

Недавнее падение цены на нефть ниже $40 за баррель является объективной нормализацией после некой эйфории, и это не является основанием эмоционально менять параметры сделки ОПЕК+, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Если говорить падении цены на нефть, ну я бы не назвал то, что произошло в последние дни, то, что цена ушла ниже $40 за баррель, каким-то падением. Наверное, правильнее говорить о какой-то коррекции объективной, объективной нормализации. Потому что то, что мы наблюдали до этого, скорее мы наблюдали состояние некой такой эйфории на рынке", - сказал он на пресс-конференции.

Дюков повторил свой прежний прогноз, что летом цена на нефть должна уверенно превысить $30 за баррель, а превышение $40/барр. возможно ближе к концу года.

"Во-первых, я считаю, что объективно, при том что, с одной стороны, мы видим, что постепенно начинают сниматься или ослабляться карантинные меры, различные страны, различные экономики начинают постепенный выход из этих мер, и соответственно происходит оживление экономической активности", - сказал он.

"Но мы, скажем так, не видим того, чтобы эти решения и действия, которые осуществляют правительства, они опережали те ожидания, которые были еще какое-то время назад. Да, достаточно много таких позитивных событий, но мы видим, что многие эти позитивные события происходят с задержкой. Равно как и открытие границ в рамках ЕС, которое переносится на 1 июля (с 1 июня - ИФ)", - отметил Дюков.

"Да, нельзя сказать, что эти корректировки носят такой драматический характер, но все равно это корректировки, которые влияют на рынок. Помимо этих факторов вы видите, произошел еще ряд событий, которые подтолкнули цены к тому, чтобы они ушли ниже $40 за баррель. Это, прежде всего, данные о запасах. Все ожидали сокращения запасов, или по крайней мере, что они останутся на прежнем уровне, но мы увидели некий их рост", - добавил глава "Газпром нефти".

"Мы можем сейчас анализировать причины и говорить о том, что да, если бы не эти танкеры с саудовской нефтью, которые чуть раньше подошли к берегам Соединенных Штатов, то, наверное, не было бы этого падения. Но тем не менее, эта коррекция произошла, я не вижу в этом ничего такого драматического", - сказал Дюков.

"Безусловно, это не основание для того, чтобы уже сейчас участникам этой сделки ОПЕК+ принимать какие-то эмоциональные решения, договариваясь об увеличении квот, о продлении квот", - подчеркнул он.

Глава "Газпром нефти" выразил мнение, что продление майских ограничений по добыче ОПЕК+ еще на один месяц было "логичным решением в той ситуации, в которой мы находимся".

"Потому что только-только мир начал выходить из карантина, растет объем потребления, растет спрос, но в то же время мы видим еще очень значительные объемы избыточных запасов нефти, которые были накоплены за это время такого драматического падения потребления нефти, которое мы имели весной этого года", - отметил Дюков.