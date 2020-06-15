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Культура 15.06.2020 18:46

Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме

Финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме 22 мая, подтвердили организаторы смотра.

"Мы рады объявить даты "Евровидения 2021", который пройдет в Роттердаме. 18 мая - первый полуфинал, 20 мая - второй полуфинал, 22 мая - большой финал конкурса", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях конкурса.

16 мая стало известно, что конкурс "Евровидение 2021" пройдёт в Роттердаме. Решение было объявлено во время специального шоу "Eurovision: Europe Shine A Lig", которое состоялось вместо отменённого из-за пандемии коронавируса конкурса "Евровидение 2020".

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, "ЕВРОВИДЕНИЕ", ДАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]