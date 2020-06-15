На Навального в Москве заведено дело о клевете в адрес ветерана войны

Московские следователи возбудили против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК).
"Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении А.А.Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".
По данным следствия, "на одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию РФ".
"Установлено, что 2 июня 2020 года Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко", - говорится в пресс-релизе.
Следователи считают, что "Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в СК.
Статья 128.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
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