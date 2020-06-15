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СНГ 15.06.2020 19:00

На Навального в Москве заведено дело о клевете в адрес ветерана войны

Московские следователи возбудили против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК).

"Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении А.А.Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным следствия, "на одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию РФ".

"Установлено, что 2 июня 2020 года Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко", - говорится в пресс-релизе.

Следователи считают, что "Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в СК.

Статья 128.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

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Тэги: МОСКВА, СКР, НАВАЛЬНЫЙ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]