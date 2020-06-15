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СНГ 15.06.2020 18:53

Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства, и подал в отставку, сообщает пресс-служба киргизского правительства в понедельник.

"В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Киргизии", - говорится в заявлении Абылгазиева, распространенном пресс-службой.

Абылгазиев подчеркнул, что не имеет никакого отношения к делу о незаконном продлении и переоформлении радиочастотных ресурсов. "Прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований", - заявил он.

По его словам, в течение его двухнедельного отпуска следственные органы страны к нему не обращались.

"Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона. Но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В своей работе я всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу, и уверен, что и в будущем у меня будет возможность применять свои знания и накопленный опыт на благо страны и общества", - говорится в заявлении Абылгазиева.

27 мая, Абылгазиев взял отпуск, чтобы избежать обвинений в давлении на следствие по делу о коррупции при использовании частот мобильной связи.

По данным киргизских СМИ, в марте ОсОО "Sky Mobile" (торговая марка "Beeline") приобрела за $1,8 млн компанию "Ала-TV", а вместе с ней и лицензию по использованию радиочастотного спектра 200 МГц, предназначенного для вещания кабельного телевидения. Далее сотовая компания через ГКИТиС переоформила радиочастоты, которые использовались для телевещания, для работы связи в режиме 4G. В результате чего государству был нанесен ущерб 5 млрд сомов ($67,5 млн).

Киргизское информационное агентство "24 kg" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в рамках этого уголовного дела задержаны экс-директор Государственного агентства связи при ГКИТиС Наталья Черногубова, двое сотрудников ГКНБ, в том числе начальник одного из управлений, а также директор компании "Ала-TV".

В телекоммуникационном холдинге VEON, который владеет киргизским оператором, "Интерфаксу" сообщили, что Sky Mobile сотрудничает и будет продолжать в полной мере сотрудничать с местными властями в их расследовании. Оператору не были предоставлены доказательства неправомерных действий в связи со сделкой, сказал представитель VEON.

20 мая на заседании парламента Киргизии депутат Жанар Акаев заявил, что сделка по продаже радиочастот не могла быть осуществлена без участия высокопоставленных чиновников страны.

"Речь идет об очень большой сумме ущерба, поэтому премьер-министр должен доказать свою непричастность к этому скандалу. В случае если глава правительства имеет к этому отношение, то он должен ответить", - заявил Акаев.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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