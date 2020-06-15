Цена WTI продолжает снижаться, Brent отыграла потери и подорожала до $38,79 за баррель

Нефть марки WTI в понедельник продолжает дешеветь на фоне тревог по поводу второй волны коронавируса, в то время как котировки Brent начали умеренно повышаться.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в понедельник составляет $38,79 за баррель, что на $0,06 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,31 (0,85%) - до $35,95 за баррель.
В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом. Новая вспышка заболевания в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии.
В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.
"Опасения, что мы можем наблюдать начало второй волны пандемии, преобладают сегодня на торговых площадках по всему миру", - отмечает аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Bloomberg.
За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Рост новых выявленных случаев заболевания наблюдается и в некоторых американских штатах, включая Флориду, Аризону и Калифорнию, пишет MarketWatch.
"Нефтяные цены будут оставаться крайне чувствительными к ситуации с COVID-19, несмотря на усилия производителей по всему миру по восстановлению баланса на рынке", - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам.
Между тем китайские нефтеперерабатывающие заводы в мае увеличили производство на 8,2% в годовом выражении - до 13,69 млн б/с, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Показатель был на 4,1% выше апрельского уровня и на 15,7% - мартовского.
Британская нефтекомпания BP пересмотрела долгосрочный прогноз цены на нефть Brent с $70 до $55 за баррель.
В то же время, главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер прогнозирует рост нефтяных котировок в долгосрочной перспективе.
"Продолжающееся снижение добычи сланцевой нефти в США в сочетании с оживлением транспортной активности и использования бензина вскоре должно привести к снижению запасов нефти в США. Это должно поддержать цены, поэтому мы придерживаемся конструктивного взгляда по рынку", - отметил он.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
МИДы Азербайджана и Кыргызстана проведут политические консультации в видеоформате
Военнослужащие Азербайджана отправились в Москву для участия в параде Победы
Деловые туристы первыми смогут посетить Таиланд
Финал Лиги чемпионов УЕФА, запланированный на 2021 год, может пройти в 2022 году
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 10,3 тыс
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Боррель и Помпео договорились бороться с дезинформацией со стороны КНР и "восточных соседей" ЕС
Тегеран заявил, что черные ящики ошибочно сбитого самолета не были отправлены в срок на Украину из-за COVID-19
На Навального в Москве заведено дело о клевете в адрес ветерана войны
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог