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Здравоохранение 15.06.2020 19:59

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 10,3 тыс

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 367 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 156 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 3 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 10,324 тыс. человек, число вылечившихся - 5739, общее число умерших составило 122.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4463 человека", - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане проведено 386,898 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]