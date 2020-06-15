Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 10,3 тыс

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 367 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 156 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 3 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 10,324 тыс. человек, число вылечившихся - 5739, общее число умерших составило 122.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4463 человека", - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане проведено 386,898 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова