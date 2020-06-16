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Регион 16.06.2020 12:34

Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами

Два российских самолёта-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию и приступают к работе по борьбе с распространением лесных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Обращение с просьбой об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами в предстоящий жаркий сезон поступило от министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики. Самолёты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырёх месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума", - заявили в ОАК.

По словам главы корпорации Юрия Слюсаря, такая совместная работа с турецкими партнёрами "показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе, в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции".

Как сообщал "Интерфакс", РФ и Турция ведут переговоры о покупке самолётов-амфибий Бе-200 для тушения пожаров. По данным предприятия-производителя Бе-200 (ТАНТК им. Бериева), окончательное решение будет принято "после того, как турецкие специалисты изучат все технические характеристики и оценят пригодность Бе-200 к географии Турции".

В Ростехе подчеркнули, что Бе-200 "идеально подходит для регионов с жарким климатом, в том числе и для работы в труднодоступной местности".

"Самолет отлично зарекомендовал себя в борьбе с огненной стихией не только в России, но и во многих странах мира, в том числе во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле. В этом году мы с готовностью пришли на помощь турецким партнерам", - сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, слова которого процитировали в пресс-службе.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200 может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, САМОЛЕТЫ, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]