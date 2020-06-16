Премьер Армении заявил о законности преследования лидера оппозиционной партии

В Армении все равны перед законом, а за все преступления, в том числе вмешательство в выборы и коррупцию, виновные должны нести ответственность, заявил во вторник премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя возбуждение уголовного дела против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

"Все случаи препятствования свободному волеизъявлению народа, все случаи коррупции, уклонения от выплаты налогов должны быть расследованы и получить правовую развязку", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Под записью он разместил фотографию Царукяна, вопрос о лишении депутатских полномочий которого обсуждается на заседании парламента во вторник.

"Свобода, демократия, законность не имеют альтернативы в Армении. Все равны перед законом", - отметил премьер-министр.

Как сообщалось, сотрудники полиции во вторник начали задержания сторонников Царукяна, которые собрались во вторник у здания парламента страны в Ереване.

Как сообщили "Интерфаксу" в ереванской полиции, всего были задержаны 48 человек.

Генпрокурор Армении Артур Давтян в парламенте выступил с ходатайством о возбуждении уголовного преследования и лишении депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна, которое обсуждается парламентариями.

Здание парламента Армении оцеплено полицейскими, стянута техника, к парламенту приходят все новые сторонники Царукяна, полиция предупреждает о запрете на проведение массовых собраний в условиях режима ЧП по коронавирусу.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов парламента) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Со своей стороны в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что против Царукяна возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, СНБ Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Пресс-служба Генпрокуратуры республики сообщила со своей стороны, что в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года Царукян с целью дачи взяток избирателям в обмен на обещание проголосовать на выборах за возглавляемую им партию создал и возглавил организованную группу. Согласно сообщению, только в Гегаркуникской области Армении за 17194 избирательных бюллетеня было выдано в общей сложности 171,94 млн драмов (более $355,2 тыс.) в качестве взяток.

"Совокупность полученных доказательств обеспечивает достаточные основания для того, чтобы привлечь депутата Гагика Царукяна в качестве обвиняемого и предъявить ему обвинение в организации выдачи избирательных взяток по статье 38-154.2 УК (наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от одного до двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет)", - отметили в генпрокуратуре.

Царукян назвал возбуждение уголовного дела против него политическим преследованием.