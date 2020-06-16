В странах Балтии за сутки зарегистрировано пять новых случаев коронавируса

В Латвии выявлен один новый случай Covid-19, в Литве подтверждено три новых случая заражения, в Эстонии зафиксирован один новый случай коронавируса.

В Латвии в понедельник был сделан 1 691 тест на Covid-19, один из которых показал положительный результат, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. В республике зарегистрировано 195 активных случая заболевания.

С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 1 098 человек. 895 человек (почти 80%) выздоровели, а 28 человек с Covid-19 скончались. В больницах республики лечатся восемь пациентов, уточняет агентство BNS со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения, за сутки госпитализирован один заболевший Covid-19.

В Литве за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения коронавирусом после проверки 4 410 проб, общее число случаев заражения достигло 1 776, сообщили агентству BNS в Минздраве республики.

В республике 249 человек продолжают болеть Covid-19, 1 441 человек выздоровел. Новых летальных исходов от заболевания в Литве не зарегистрировано. Всего от коронавируса скончались 76 человек, еще десять заразившихся умерли по другим причинам.

В Эстонии за сутки были проанализированы 1 073 тестов на Covid-19, из которых одни показал позитивный результат, сообщил во вторник департамент здоровья республики. Всего в Эстонии было сделано более 97 тыс. тестов на коронавирус, из которых 1 975 (2%) оказались позитивными.

В больницах республики находятся 15 пациентов. По состоянию на вторник 1 728 человек выздоровели, в том числе у 1 330 человек закрыты истории болезни, 398 человек ожидают подтверждения о выздоровлении. Умерших от Covid-19 за сутки не зарегистрировано. После начала пандемии от коронавируса скончались 69 человек.