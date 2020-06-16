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Регион 16.06.2020 12:15

Полиция в Ереване задержала более 100 сторонников лидера оппозиционной партии, требующего отставки премьера Армении

Сотрудники ереванской полиции задержала 103 человека, участвующих в акции у здания парламента в поддержку лидера оппозиционной армянской партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

"Задержаны 103 человека", - сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении во вторник.

Среди задержанных - двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе, призер Олимпийских игр Роман Амоян.

Здание парламента Армении оцеплено полицейскими, стянута техника, к парламенту приходят все новые сторонники Царукяна, полиция предупреждает о запрете на проведение массовых собраний в условиях режима ЧП по коронавирусу.

Вместе с тем, сторонники Царукяна перекрывают автодороги, ведущие в Ереван, а также улицы в столице республики, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса".

Грузовиками, автобусами и автомобилями такси перекрыта трасса, ведущая в Ереван из города Абовян, рядом с которым живет Царукян. В Ереване перекрыто движение на одном из оживленных автобанов.

Как сообщалось, генпрокурор Армении Артур Давтян в парламенте выступил с ходатайством о начале уголовного преследования и лишении депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна, который в начале июня заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Этот вопрос обсуждается парламентариями.

Со своей стороны в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что против Царукяна возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, СНБ Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Пресс-служба Генпрокуратуры республики сообщила со своей стороны, что в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года Царукян с целью дачи взяток избирателям в обмен на обещание проголосовать на выборах за возглавляемую им партию создал и возглавил организованную группу. Согласно сообщению, только в Гегаркуникской области Армении за 17 тыс. 194 избирательных бюллетеня было выдано в общей сложности 171,94 млн драмов (более $355,2 тыс.) в качестве взяток.

"Совокупность полученных доказательств обеспечивает достаточные основания для того, чтобы привлечь депутата Гагика Царукяна в качестве обвиняемого и предъявить ему обвинение в организации выдачи избирательных взяток по статье 38-154.2 УК (наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от одного до двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет)", - отметили в генпрокуратуре.

Царукян назвал возбуждение уголовного дела против него политическим преследованием.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОПППОЗИЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]