Сделка ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%: странами ОПЕК на 86%, не-ОПЕК - на 94% - МЭА

Сделка сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%.

По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.