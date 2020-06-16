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ТЭК 16.06.2020 12:31

Сделка ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%: странами ОПЕК на 86%, не-ОПЕК - на 94% - МЭА

Сделка сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%.

По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.

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Тэги: МИР, ОПЕК+, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]