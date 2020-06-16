Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0245 GBR   2.1527 TRY   0.2491

Цена на нефть

15.06   $/bbl WTI 37.12 0.86 Brent 39.72 0.99

Погода в Баку

  ночь день

Социум 16.06.2020 12:37

Семеро сотрудников МВД пострадали в беспорядках, устроенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане - СКР

Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков, устроенных гражданами Азербайджана, находившихся в пункте временного размещения в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя Су СКР по региону Расул Темирбеков.

"По предварительным данным, 15 июня в результате противоправных действий, совершенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане, пострадало 7 полицейских, повреждены 5 служебных автомобилей. По данному факту, проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что граждане Азербайджана в количестве около 400 человек, находившиеся в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дагестане, выражая недовольство организацией их пропуска на родину, вышли на трассу Кавказ и перекрыли ее. На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и МВД. Протестующие оказали сопротивление. В результате этого несколько сотрудников пострадало, получив не опасные для здоровья травмы.

В мае в приграничных районах Дагестана скопились несколько сотен граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. В связи с этим для них был создан пункт временного размещения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отделы полиции из-за беспорядков у палаточного лагеря в Дагестане Волнения произошли в пункте временного размещения граждан Азербайджана, который находится в Дагестане - местные власти Реанимобили высокой проходимости доставлены в Дагестан для пациентов с коронавирусом Глава Дагестана предложил пропускать через госграницу с Азербайджаном по 450 человек раз в полмесяца Ситуация с коронавирусом в Дагестане осложняется скоплением людей на границе с Азербайджаном - Попова Число людей с первичными анализами на коронавирус в Дагестане выросло до 50 - Роспотребнадзор

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]