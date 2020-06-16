Семеро сотрудников МВД пострадали в беспорядках, устроенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане - СКР

Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков, устроенных гражданами Азербайджана, находившихся в пункте временного размещения в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя Су СКР по региону Расул Темирбеков.
"По предварительным данным, 15 июня в результате противоправных действий, совершенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане, пострадало 7 полицейских, повреждены 5 служебных автомобилей. По данному факту, проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что граждане Азербайджана в количестве около 400 человек, находившиеся в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дагестане, выражая недовольство организацией их пропуска на родину, вышли на трассу Кавказ и перекрыли ее. На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и МВД. Протестующие оказали сопротивление. В результате этого несколько сотрудников пострадало, получив не опасные для здоровья травмы.
В мае в приграничных районах Дагестана скопились несколько сотен граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. В связи с этим для них был создан пункт временного размещения.
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