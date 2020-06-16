Официальный Пхеньян подтверждает факт разрушения здания в Кэсоне в результате взрыва

Власти КНДР во вторник подтвердили, что здание офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсон разрушено сильным взрывом.
"В 14:50 (9:50) ужасный взрыв трагическим образом разрушил офис", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
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