Официальный Пхеньян подтверждает факт разрушения здания в Кэсоне в результате взрыва

Власти КНДР во вторник подтвердили, что здание офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсон разрушено сильным взрывом.

"В 14:50 (9:50) ужасный взрыв трагическим образом разрушил офис", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).