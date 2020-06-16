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Дальнее зарубежье 16.06.2020 12:55

Официальный Пхеньян подтверждает факт разрушения здания в Кэсоне в результате взрыва

Власти КНДР во вторник подтвердили, что здание офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсон разрушено сильным взрывом.

"В 14:50 (9:50) ужасный взрыв трагическим образом разрушил офис", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]