Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0245 GBR   2.1527 TRY   0.2491

Цена на нефть

15.06   $/bbl WTI 37.12 0.86 Brent 39.72 0.99

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.06.2020 12:57

Администрация Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру объемом порядка $1 трлн

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру объемом порядка $1 трлн в рамках мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предварительная версия проекта, подготовленного министерством транспорта США, предполагает, что основная часть этой суммы будет направлена на традиционные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США, отмечают источники.

Действующая программа инфраструктурных расходов должна быть пересмотрена до 30 сентября, и, по словам источников, администрация Трампа рассчитывает на одобрение ее проекта в рамках этой программы.

Американские законодатели обсуждают с Трампом новые меры поддержки экономики в дополнение к уже одобренным ранее стимулам на общую сумму порядка $3 трлн. Представители Демократической партии в Палате представителей ранее внесли собственные предложения, предусматривающие выделение $500 млрд на инфраструктурные проекты в течение пяти лет.

Трамп время от времени говорит о необходимости наращивания расходов на инфраструктуру. Так, в марте, когда США были вынуждены вводить ограничения в ответ на пандемию коронавируса, президент призывал законодателей к выделению $2 трлн на новые инвестиции в дороги, мосты и тоннели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см - Трамп Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме на 20 июня Трамп не считает Байдена способным вести переговоры с Китаем и Россией Трамп уполномочил госдеп и минфин вводить санкции в отношении чиновников МУС ведущих расследования в отношении США Трамп против переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов Трамп собирается возобновить предвыборные митинги уже в июне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]