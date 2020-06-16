Администрация Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру объемом порядка $1 трлн

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру объемом порядка $1 трлн в рамках мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предварительная версия проекта, подготовленного министерством транспорта США, предполагает, что основная часть этой суммы будет направлена на традиционные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США, отмечают источники.

Действующая программа инфраструктурных расходов должна быть пересмотрена до 30 сентября, и, по словам источников, администрация Трампа рассчитывает на одобрение ее проекта в рамках этой программы.

Американские законодатели обсуждают с Трампом новые меры поддержки экономики в дополнение к уже одобренным ранее стимулам на общую сумму порядка $3 трлн. Представители Демократической партии в Палате представителей ранее внесли собственные предложения, предусматривающие выделение $500 млрд на инфраструктурные проекты в течение пяти лет.

Трамп время от времени говорит о необходимости наращивания расходов на инфраструктуру. Так, в марте, когда США были вынуждены вводить ограничения в ответ на пандемию коронавируса, президент призывал законодателей к выделению $2 трлн на новые инвестиции в дороги, мосты и тоннели.