Администрация Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру объемом порядка $1 трлн

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру объемом порядка $1 трлн в рамках мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Предварительная версия проекта, подготовленного министерством транспорта США, предполагает, что основная часть этой суммы будет направлена на традиционные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США, отмечают источники.
Действующая программа инфраструктурных расходов должна быть пересмотрена до 30 сентября, и, по словам источников, администрация Трампа рассчитывает на одобрение ее проекта в рамках этой программы.
Американские законодатели обсуждают с Трампом новые меры поддержки экономики в дополнение к уже одобренным ранее стимулам на общую сумму порядка $3 трлн. Представители Демократической партии в Палате представителей ранее внесли собственные предложения, предусматривающие выделение $500 млрд на инфраструктурные проекты в течение пяти лет.
Трамп время от времени говорит о необходимости наращивания расходов на инфраструктуру. Так, в марте, когда США были вынуждены вводить ограничения в ответ на пандемию коронавируса, президент призывал законодателей к выделению $2 трлн на новые инвестиции в дороги, мосты и тоннели.
Нынешняя власть в Ереване повторяет ошибки прежних властей Армении по Карабаху – посол Азербайджана в Турции
Анкара предоставит Баку грант на $29 млн на покупку продукции оборонной промышленности - посол Азербайджана в Турции
Ривлин пригласил президента Азербайджана совершить в 2021 году визит в Израиль
Сделка ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%: странами ОПЕК на 86%, не-ОПЕК - на 94% - МЭА
МЭА ожидает снижения глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с
Минэнерго Белоруссии не получало уведомлений от Газпрома о возможном прекращении поставок газа
Делегация из Азербайджана прибудет в Дагестан для решения вопроса возвращения их граждан домой
Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отделы полиции из-за беспорядков у палаточного лагеря в Дагестане
Семеро сотрудников МВД пострадали в беспорядках, устроенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане - СКР
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог