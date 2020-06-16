Анкара предоставит Баку грант на $29 млн на покупку продукции оборонной промышленности - посол Азербайджана в Турции

Турция предоставит Азербайджану грант в размере 200 млн турецких лир (TL – $29,3 млн) для закупок в сфере оборонной промышленности, заявил посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим.
«Азербайджан и Турция 25 февраля 2020 года подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, в соответствии с которым Анкара обязалась предоставить Баку грант в размере 200 млн TL на закупку продукции оборонной промышленности», -заявил Ибрагим в интервью турецкому изданию «Сumhuriyet», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Комментируя заявления азербайджанских СМИ на минувшей неделе о планах Азербайджана по приобретению у Турции вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, дипломат отметил, что «200 млн TL может быть только ценой одной продукции». «Для нашей оборонной промышленности нужны закупку на сумму свыше 200 млн TL», - сказал Ибрагим, подчеркнув, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.
Дипломат также сообщил, что Азербайджан рассчитывает совместно с Турцией наладить производство продукции оборонной промышленности.
«В сфере оборонной промышленности обсуждаются не только закупки из Турции, но и вопросы совместного производства. Турция и Азербайджан будут сотрудничать в этом вопросе, проводятся соответствующие встречи», - сказал Ибрагим.
Н.Аббасова
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