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Оборона 16.06.2020 13:03

Анкара предоставит Баку грант на $29 млн на покупку продукции оборонной промышленности - посол Азербайджана в Турции

Турция предоставит Азербайджану грант в размере 200 млн турецких лир (TL – $29,3 млн) для закупок в сфере оборонной промышленности, заявил посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим.

«Азербайджан и Турция 25 февраля 2020 года подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, в соответствии с которым Анкара обязалась предоставить Баку грант в размере 200 млн TL на закупку продукции оборонной промышленности», -заявил Ибрагим в интервью турецкому изданию «Сumhuriyet», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Комментируя заявления азербайджанских СМИ на минувшей неделе о планах Азербайджана по приобретению у Турции вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, дипломат отметил, что «200 млн TL может быть только ценой одной продукции». «Для нашей оборонной промышленности нужны закупку на сумму свыше 200 млн TL», - сказал Ибрагим, подчеркнув, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

Дипломат также сообщил, что Азербайджан рассчитывает совместно с Турцией наладить производство продукции оборонной промышленности.

«В сфере оборонной промышленности обсуждаются не только закупки из Турции, но и вопросы совместного производства. Турция и Азербайджан будут сотрудничать в этом вопросе, проводятся соответствующие встречи», - сказал Ибрагим.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]