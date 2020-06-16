Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отделы полиции из-за беспорядков у палаточного лагеря в Дагестане

Сотрудники полиции Дагестана доставили в отделы МВД десятки граждан Азербайджана, которые участвовали в беспорядках у палаточного лагеря на границе Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"Примерно 90 граждан Азербайджана доставлены в отделы полиции, но они не задержаны", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников правоохранительных органов получили незначительные травмы из-за беспорядков, устроивших гражданами Азербайджана, размещенных в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом.

Накануне граждане Азербайджана в количестве около 400 человек покинули палаточный лагерь и ПВР близ села Куллар в Дагестане. Выражая недовольство организацией их пропуска на родину, вышли на трассу "Кавказ" и перекрыли ее. На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и МВД. Протестующие оказали сопротивление. В результате этого несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, получив не опасные для здоровья травмы.