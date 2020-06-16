Делегация из Азербайджана прибудет в Дагестан для решения вопроса возвращения их граждан домой

Власти Дагестана ожидают делегацию из Азербайджана для решения вопроса возвращения на родину их граждан, остающихся на российской территории из-за ситуации с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Дербентского района.

"Сегодня в Дагестане ожидают прибытие официальных лиц из Азербайджана. Вместе с ними примем решение о возвращении их граждан на родину", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, накануне около 400 граждан Азербайджана покинули палаточный лагерь и пункт временного размещения близ села Куллар в Дагестане. Выражая недовольство организацией их пропуска на родину, они вышли на трассу "Кавказ" и перекрыли ее. На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и МВД. Протестующие оказали сопротивление. Семеро сотрудников правоохранительных органов получили незначительные травмы. Порядка 90 граждан Азербайджана были доставлены в полицию.