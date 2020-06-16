Столтенберг: решение США сократить военное присутствие в Германии не беспрецедентно, его нужно обсудить

Решение администрации США сократить воинский контингент в Германии не следует воспринимать как нечто, не имеющее прецедентов, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Это не беспрецедентный шаг", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг пояснил, что США и в прошлом пересматривали численность своих сил в тех или иных странах. Также он отметил, что в других странах Европы американское военное присутствие в недавнем прошлом, усилилось.
"Нам нужно сесть и обсудить этот вопрос. Пока слишком рано говорить о том, когда и каким образом это решение (о выводя части военных из ФРГ - ИФ) будет претворено в жизнь", - добавил глава НАТО.
По словам Столтенберга, американское военное присутствие в ФРГ не имеет прямого отношения к Североатлантическому альянсу, так как регулируется двусторонними договоренностями между Вашингтоном и Берлином. "Однако все равно этот вопрос важен для всей НАТО", - сказал он.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что решил сократить американский воинский контингент: он намерен оставить там 25 тыс. военных.
Такое решение Трамп принял, так как считает, что ФРГ выделяет недостаточно средств на оборону.
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