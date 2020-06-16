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Дальнее зарубежье 16.06.2020 19:03

Столтенберг: решение США сократить военное присутствие в Германии не беспрецедентно, его нужно обсудить

Решение администрации США сократить воинский контингент в Германии не следует воспринимать как нечто, не имеющее прецедентов, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это не беспрецедентный шаг", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг пояснил, что США и в прошлом пересматривали численность своих сил в тех или иных странах. Также он отметил, что в других странах Европы американское военное присутствие в недавнем прошлом, усилилось.

"Нам нужно сесть и обсудить этот вопрос. Пока слишком рано говорить о том, когда и каким образом это решение (о выводя части военных из ФРГ - ИФ) будет претворено в жизнь", - добавил глава НАТО.

По словам Столтенберга, американское военное присутствие в ФРГ не имеет прямого отношения к Североатлантическому альянсу, так как регулируется двусторонними договоренностями между Вашингтоном и Берлином. "Однако все равно этот вопрос важен для всей НАТО", - сказал он.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что решил сократить американский воинский контингент: он намерен оставить там 25 тыс. военных.

Такое решение Трамп принял, так как считает, что ФРГ выделяет недостаточно средств на оборону.

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Тэги: НАТО, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]