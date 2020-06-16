Лавров назвал незаконными попытки США продлить оружейное эмбарго для Ирана

Попытки США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана нелегитимны и не имеют перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что Соединённые Штаты пытаются блокировать выполнение всеми остальными участниками СВПД их обязательств перед Исламской республикой Иран и одновременно хотят наказывать Исламскую республику Иран путем продвижения нелегитимных и абсолютно неправомерных инициатив, касающихся, в том числе, и оружейного эмбарго, я считаю, это попытка с негодными средствами", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции.

"Она (попытка) не имеет перспектив с точки зрения международного права, и мы используем все возможности, которые международное право предоставляет, чтобы справедливость восторжествовала", - заявил российский министр.

По словам министра, США, выйдя решением президента страны из иранской ядерной сделки, утратили "все те возможности и права, которые вытекают из добросовестного исполнения СВПД всеми участниками плана, и которые закреплены в резолюции 2231".

"Весь комплекс обязательств и Исламской республики Иран, и остальных участников СВПД, являются единым целым. Это пакет, который невозможно разрушить в одной части, сохранив только обязательства Исламской республики Иран", - сказал Лавров, отметив, что Россия будет делать все необходимое для сохранения СВПД.

Глава МИД РФ добавил, что у Вашингтона "не может быть никаких прав наказывать Иран, спекулируя на авторитете Совета безопасности, манипулируя, по сути дела, Советом безопасности, да и в определенной мере секретариатом ООН".